تسمية المؤسسة الجهوية لرسم الخرائط والكشف عن بعد باسم المجاهد المتوفى “ورقلي مسعود”

أطلق اسم المجاهد المتوفى “ورقلي مسعود” على مقر المؤسسة الجهوية لرسم الخرائط والكشف عن بعد بالناحية العسكرية الرابعة.

ويأتي هذا في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الواحدة والستون (61) لعيد الاستقلال، وتطبيقا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بتسمية الوحدات والهياكل العسكرية بأسماء شهداء ومجاهدي ثورة التحرير.

وقد أشرف اللواء عمر تلمساني، قائد الناحية العسكرية الرابعة، بتاريخ 04 جويلية 2023، على تسمية المؤسسة الجهوية للخرائط والكشف عن بعد بالناحية العسكرية الرابعة باسم المجاهد المتوفى “ورقلي مسعود”.

وجرى ذلك بحضور إطارات الناحية وأفراد من عائلة المجاهد، في ختام الحفل تم تسليم هدايا رمزية لعائلة الشهيد تقديرا وعرفانا بتضحياته وتضحيات كل شهداء الجزائر.