تسمية المؤسسة الجهوية لصيانة الإشارة بإسم المجاهد الراحل غالي أبقي

أشرف اللواء محمد عجرود، قائد الناحية العسكرية السادسة، اليوم، على مراسم تدشين تسمية مقر المؤسسة الجهوية لصيانة الإشارة بإسم المجاهد الراحل غالي أبقي.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، حضر التدشين، إطارات من الناحية العسكرية السادسة والسلطات المحلية والعائلة الثورية، وعائلة المجاهد المتوفي والأسرة الإعلامية.

ليختتم هذا الحفل بتكريم عائلة المجاهد المتوفي، من طرف قائد الناحية العسكرية السادسة.

ويأتي ذلك، في إطار النشاطات المخلدة لذكرى يوم الشهيد المصادفة لــــــ 18 فيفري من كل سنة، وتطبيقا لقرار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، تخليدا وعرفانا لشهدائنا الأبرار ومجاهدينا الأخيار.

للتذكير، ولد المجاهد غالي أبقي خلال سنة 1920 بتمنراست، وهو إبن أحمد وتَدَايْت، وترعرع في كنف أسرة متواضعة ومتدينة حيث كان يتلقى تعليم القرآن منذ صغره.

ولم تتح للفقيد كغيره من أبناء وطنه، فرصة دخول المدرسة لأن ذلك كان ممنوع من طرف السلطات الاستعمارية الفرنسية التي عملت كل ما في وسعها من أجل تجهيل الشعب وإفقاره حتى يسهل عليها السيطرة عليه.

وفي هذه الظروف الإجتماعية الصعبة التي زادها حدّة النظام العسكري المفروض على الجنوب الجزائري، عاش المجاهد غالي أبقي وعزم على الانضمام إلى أية قوة لتغيير ذلك الواقع المفروض.

ولما إندلعت الثورة التحريرية في 1 نوفمبر 1954، كان الراحل، من اللذين لبوا نداء الواجب بمنطقته، حيث إلتحق بصفوفها ودعمها ضمن المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني سنة 1957.

فعمل المجاهد الراحل، بصفته مسبل على جمع التبرعات والإشتراكات لفائدة الثورة التحريرية، وبقي على ذلك الحال إلى غاية إسترجاع السيادة الوطنية بتاريخ 5 جويلية 1962.

وواصل المجاهد غالي أبقي، نظاله بعد الاستقلال في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني، إلى غاية وفاته بتاريخ 1 ديسمبر 2001.