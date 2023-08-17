تسمية المؤسسة الوزارية 13 للإحتياط العام للمعتمدية بالناحية العسكرية الأولى باسم المجاهد المتوفى “الهجرسي محمدي”

أشرف قائد الناحية العسكرية الأولى، يوم الخميس 17 أوت 2023، على تسمية مقر المؤسسة الوزارية 13 للإحتياط العام للمعتمدية بعين وسارة بالناحية العسكرية الأولى باسم المجاهد المتوفى “الهجرسي محمدي”.

وجرى هذا بحضور إطارات الناحية وأفراد من عائلة المجاهد، في ختام الحفل تم تسليم هدايا رمزية لعائلة المجاهد تقديرا وعرفانا بتضحياته وتضحيات كل المجاهدين والشهداء.

إحياءً لليوم الوطني للمجاهد المخلد للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955 ومؤتمر الصومام 1956، وتطبيقا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بتسمية الوحدات والهياكل العسكرية بأسماء شهداء ومجاهدي ثورة التحرير.

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