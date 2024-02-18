تم اليوم الأحد، تسمية المدرسة العليا للعلوم السياسية باسم الشهيد “زدور محمد براهيم قاسم”، هذا في الإطار الاحتفالات المخلدة لذكرى اليوم الوطني للشهيد.

وحسب بيان لوزارة المجاهدين، حضر الوزير ربيقة بدعوة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري. كما حضر هذه المراسم كل من مستشار رئيس الجمهورية “محمد شفيق مصباح”. المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية. الوزير والديبلوماسي الأسبق “أحمد طالب الإبراهيمي”، المجاهد والديبلوماسي الأسبق “صالح بلقبي”. بالإضافة إلى إطارات وأساتذة وطلبة المدرسة العليا للعلوم السياسية.

وأكد ربيقة في كلمة له بالمناسبة أن اليوم الوطني للشهيد الذي تستوقفنا ذكراه للترحم على أرواح الشهداء الأبرار. الذين دفعوا دمائهم الزكية فداء للوطننا .. مجددين فيه العهد معهم على مواصلة الدرب والسير على نهجهم.

هذا وأضاف الوزير بأنه الأمر الذي أكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في رسالته أمس بهذه المناسبة.

وقال وزير المجاهدين و ذوي الحقوق: “بناتي وأبنائي الطلبة الكرام، إن القيم التي ورثتموها عن هذا الرمز سي إبراهيم. وكل رفاقه الشهداء تدفعكم يا أنتم شباب الأمة وركيزتها وصمام أمانها في كنف الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية. إلى اقتناء نهج الشهداء والحفاظ على أمانتهم، لاستكمال المسيرة وتعزيز ما تحقق من قفزات نوعية في شتى المجالات. وأنتم طلبة هذا الصرح العلمي المتخصص، أكثر من غيركم تدركون حجم التحديات الجيوسياسية. ورهانات بلادنا الاستراتيجية على المستويات الإقليمية والقارية والدولية”.

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