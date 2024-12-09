تسمية المركز العسكري للمعايرة والتوثيق التقني باسم الشهيد محمد فنيش

أشرف اللواء قائد الناحية العسكرية الأولى، علي سيدان، اليوم الإثنين، على تسمية المركز العسكري للمعايرة والتوثيق التقني الحراش، باسم الشهيد البطل ” محمد فنيش “.

وحسب وزارة الدفاع الوطني، أشرف اللواء قائد الناحية العسكرية الأولى، على تسمية المركز العسكري للمعايرة والتوثيق التقني. باسم الشهيد البطل ” محمد فنيش “، وهذا في إطار إحياء الذكرى 64 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960.

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