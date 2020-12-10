تسمية المستشفى العسكري المعدني بحمام ريغة بإسم الشهيد سويكات أحمد

تم اليوم الخميس، تسمية المستشفى العسكري المعدني بحمام ريغة باسم الشهيد “سويكات أحمد” المدعو أحمد البطحي.

وجاء ذلك، بمناسبة الإحتفالات المخلدة للذكرى 60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، وتخليدا لأرواح شهدائنا الأبطال وتضحيات مجاهدينا الأخيار.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، أشرف اللواء علي سيدان، قائد الناحية العسكرية الأولى، على مراسم تسمية المستشفى العسكري المعدني.

وقام قائد الناحية العسكرية الأولى، خلال الحفل، بإزاحة الستار على لوحة التسمية، ليتم في الختام تكريم عائلة الشهيد.

هذا وولد الشهيد سويكات أحمد المدعو “أحمد البطحي” يوم 05 مارس 1923 بتيسمسيلت “فيالار سابقا”، وهو ابن محمد وخلوة أم الخير.

وترعرع الفقيد وسط عائلة محافظة، وواصل تعليمه حتى القسم النهائي بثانوية مليانة، أين اشتغل في التجارة.

وعين الشهيد عضوا سنة 1945 ببلدية فيالار “تيسمسيلت حاليا”، وعندما نظمت انتخابات في نفس السنة، أصبح نائبا لرئيس البلدية.

هذا وكلف الشهيد سويكات أحمد، بقيادة خلية لمناضلين، مهمتها التحضير لاندلاع الثورة التحريرية، وبتاريخ 09 أكتوبر 1956، اكتشفت سلطات الاحتلال وجود خلية ثورية بالمدينة.

ليلتحق بعدها الشهيد بصفوف جيش التحرير الوطني بمنطقة بطحية القسم الثالث الناحية الرابعة المنطقة الثالثة الولاية الرابعة التاريخية، حيث كلف بمهمة محافظ سياسي.

ولقب الشهيد باسم “أحمد البطحي”، وأمام شجاعته وإقدامه، أسندت له مهمة قيادة الكتيبة المحمدية، والتي امتد نشاطها من بطحية حتى جبل زكار أعالي مليانة.

وخاض الفقيد عدة معارك ضد قوات الاحتلال، والتي كبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وسقط الشهيد سويكات أحمد سنة 1959 في ميدان الشرف، نتيجة قصف للطائرات الفرنسية لمكان تواجدهم بالجبال الحصينة للكتيبة المحمدية بمنطقة بطحية.