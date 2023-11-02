تسمية الملعب الجديد لمولودية الجزائر بـ” علي لابوانت”

أُعلن اليوم الخميس، عن إطلاق تسمية الملعب الجديد الخاص بنادي مولودية الجزائر المتواجد ببلدية الدويرة.

وحسب آخر عدد من الجريدة الرسمية، فقد تم إطلاق إسم الشهيد على عمار المكنى بـ”علي لابوانت” إسما للملعب.

وجاء هذا القرار، القاضي بتسمية ملعب الدويرة بإسم “علي لابوانت” رسميا بمرسوم رئاسي 23-385، والمؤرخ بتاريخ 30 أكتوبر، في العدد 69 من الجريدة الرسمية.

كما جاء كذلك في القرار، أن فريق مولودية الجزائر بإمكانه وضع هذا المرفق الرياضي تحت تصرف الفاف وفقا لاتفاقية الاستغلال.

ويلزم فريق مولودية الجزائر، بضمان تسيير الجيد للمنشأة الرياضية والسهر على حفظها.

ويتعين كذلك على النادي إحترام المعايير الأمنية ذات الصلة وفق المواصفات المنصوص عليها.