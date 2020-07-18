تسمية مديرية الإدارة العامة للأمن الوطني بإسم الراحل شرشالي عبد الحليم

أشرف المدير العام للأمن الوطني، يوم الخميس، على تسمية مقر مديرية الإدارة العامة للأمن الوطني بحيدرة، باسم المرحوم شرشالي عبد الحليم، مدير الإدارة العامة الأسبق.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، حضر مراسم التسمية، والتي جاءت بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ58 لتأسيس الشرطة الجزائرية، إطارات الأمن الوطني تتقدمهم عائلة الراحل.

وشهدت المناسبة تكريم عائلة الفقيد، من طرف المدير العام للأمن الوطني عرفانا بما قدمه لجهاز الشرطة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أشاد مدير الإدارة العامة، بمناقب الرجل الذي شغل عدة مناصب سامية في جهاز الشرطة، والذي كان من النواة الأولى التي سايرت مجال تأسيس وعصرنة جهاز الأمن الوطني.

وعرف المرحوم شرشالي عبد الحليم مسارا حافلا بالمديرية العامة للأمن الوطني، كونه كان من الرعيل الأول ممن وضعوا اللبنات الأولى لتأسيس الشرطة الجزائرية ، بعد استرجاع السيادة الوطنية.

والتحق الراحل، بصفوف الأمن الوطني بتاريخ 04 أوت 1962، وتقلد عدة مسؤوليات، منها مديرا للإدارة العامة من سنة 1989 إلى سنة 1994، إلى أن رقي إلى رتبة محافظ عام للشرطة مديرا للموظفين والنشاط الاجتماعي في 04 أفريل 1994.

ليتم انتداب الراحل، لدى الوزارة الأولى، كمشرف على الديوان بتاريخ 03 أوت 1994، وأحيل على التقاعد في 01 سبتمبر 1995، حيث وافته المنية في 27 سبتمبر 2012.

وتؤكد هذه البادرة، حرص المدير العام للأمن الوطني على تعزيز التواصل بين الأجيال والعرفان بجهود السلف من المسؤولين السابقين، والذين قدموا الكثير للوطن ولجهاز الأمن الوطني.