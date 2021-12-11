تسمية مديرية المصلحة الإجتماعية لوزارة الدفاع بإسم المجاهد المرحوم بلخير بخوش

أشرف اللواء بن بيشة محمد الصالح، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، على مراسم تسمية مقر مديرية المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تمت تسمية مقر مديرية المصلحة الاجتماعية للوزارة باسم المجاهد المرحوم بلخير بخوش. كما حضر المراسم، مديرين مركزيين وإطارات سامية في وزارة الدفاع الوطني.

وجاء هذا، في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الواحدة والستين (61) لمظاهرات 11 ديسمبر 1960. وتطبيقا لقرار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بتسمية هياكل ووحدات الجيش الوطني الشعبي بأسماء شهداء ومجاهدي الثورة التحريرية.

هذا وبعد مراسم الاستقبال، قام اللواء الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني مرفوقا بمدير المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني بتدشين اللوح التذكاري للمديرية. ويحمل اللوح التذكاري للمديرية، اسم المجاهد المرحوم بلخير بخوش. كما حضر المراسم، أفراد من عائلة المرحوم.

وزار اللواء بعدها معرضا للصور التاريخية المخلدة لذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960. بالإضافة إلى عرض بالصور لمختلف المرافق الخدماتية والهياكل الاجتماعية التي تدعم بها الجيش الوطني الشعبي.

كما قام اللواء الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في الأخير، بتكريم عائلة المجاهد المرحوم وتسليمهم هدايا رمزية.

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نص رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم المخلّد للذكرى الـ 61 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960:

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت، رسالة، بمناسبة ذكرى أحداث 11 ديسمبر 1961 جاء فيها:

“في مثل هذا اليوم من سنة 1960، خرج بنات وأبناء الشعب الجزائري في مظاهرات عارمة، شملت معظم جهات الوطن، تلبية لنداء جبهة التحرير الوطني، ليصدحوا بلسان واحد أن الشعب الجزائري قد بلغ في مسيرته المظفرة نحو الحرية والاستقلال نقطة اللاّرجوع،

ولقد كانت تلك المظاهرات من حيث التنظيم الدليل الواضح على قوّة ثورتنا المجيدة، ومؤشرا لحتمية نهاية الاستعمار، وكان من نتائجها على الصعيد الدبلوماسي والإعلامي، تعزيز مواقف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.

وفتح أبواب الأمل أمام الشعوب المضطهدة، بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة عشرة للقرار الداعي إلى تصفية الاستعمار، واعتبار إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله، إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، يناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق السلم والتعاون العالميين.

إنّ احتضان ولاية النعامة للمراسم الوطنية لإحياء هذا اليوم المجيد، له رمزيته وهو يتزامن مع إقامة فعاليات الملتقى الوطني حول “رمز المقاومة الشعبية بالجنوب الغربي الشيخ بوعمامة”، طيّب الله ثراه، سليل هذه الأرض المجاهدة، وقائد المقاومة الشعبية، ورافع لواء الجهاد دفاعا عن شرف وطنه وعرض أمته في جنوبنا الغربي الكبير

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