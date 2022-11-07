إعــــلانات
الوطني

تسمية مركز البث الفضائي بإسم المجاهد الراحل عبد المالك حويو

بقلم نادية بن طاهر
تسمية مركز البث الفضائي بإسم المجاهد الراحل عبد المالك حويو
وزير الاتصال يشرف على تسمية مركز البث الفضائي بإسم المجاهد الراحل عبد المالك حويو
  • 54
  • 0

أشرف وزير الإتصال محمد بوسليماني، اليوم الإثنين، على تسمية مركز البث الفضائي بإسم الإعلامي والمجاهد الراحل عبد المالك حويو.

وحسب بيان للوزارة، أكد بوسليماني، في كلمة له بالمناسبة، أن هذه التسمية تعد “عرفانا للجهود التي بذلها المرحوم لصالح المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي”.

وكذا ما قدمه الفقيد من تضحيات في سبيل تطويرها لضمان ايصال البث الإذاعي والتلفزي إلى أقصى مناطق الوطن. وتقديم خدمة عمومية راقية للمواطن.

كما أشاد الوزير بالمسار المهني الحافل للفقيد. معتبرا اياه واحدا من رجالات قطاع الاتصال الذين تفتخر الجزائر بعطائھم وتفانيهم في العمل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/yIj4g
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر