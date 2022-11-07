تسمية مركز البث الفضائي بإسم المجاهد الراحل عبد المالك حويو

أشرف وزير الإتصال محمد بوسليماني، اليوم الإثنين، على تسمية مركز البث الفضائي بإسم الإعلامي والمجاهد الراحل عبد المالك حويو.

وحسب بيان للوزارة، أكد بوسليماني، في كلمة له بالمناسبة، أن هذه التسمية تعد “عرفانا للجهود التي بذلها المرحوم لصالح المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي”.

وكذا ما قدمه الفقيد من تضحيات في سبيل تطويرها لضمان ايصال البث الإذاعي والتلفزي إلى أقصى مناطق الوطن. وتقديم خدمة عمومية راقية للمواطن.

كما أشاد الوزير بالمسار المهني الحافل للفقيد. معتبرا اياه واحدا من رجالات قطاع الاتصال الذين تفتخر الجزائر بعطائھم وتفانيهم في العمل.