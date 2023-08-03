أشرف اللواء علي سيدان، قائد الناحية العسكرية الأولى اليوم على مراسم تسمية مقر القطاع العسكري للجزائر بالناحية العسكرية الأولى بإسم المجاهد المتوفى “بلوزداد عثمان”.

وحسب بيان وزارة الدفاع تم اليوم تسمية مقر القطاع العسكري للجزائر بالناحية العسكرية الأولى باسم المجاهد المتوفى “بلوزداد عثمان”. وذلك في إطار تسمية المباني والمواقع التابعة لوزارة الدفاع الوطني بأسماء شهداء ومجاهدي ثورتنا المجيدة، وإحياءً لليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي المصادف لـ 04 أوت من كل سنة.

وحضر مراسم التسمية السلطات المحلية وإطارات من الناحية بالإضافة إلى عائلة المجاهد المتوفى “بلوزداد عثمان”، الذين تم تكريمهم بالمناسبة وتسليمهم هدايا رمزية.