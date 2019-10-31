تسمية مقر الكتيبة 11 للمشاة بحاسي الرمل باسم الشهيد دالي أبراهيم

تم، تسمية مقر الكتيبة 11 للمشاة المستقلة بحاسي الرمل، الناحية العسكرية الرابعة، باسم الشهيد دالي أبراهيم.

التسمية جاءت في حفل ترأس مراسمه اللواء علايمية حسان قائد الناحية العسكرية الرابعة.

الحفل عرف حضور ضباط وإطارات الناحية العسكرية الرابعة والسلطات المحلية لولاية الاغواط وثلة من المجاهدين ورفقاء الشهيد البطل في الكفاح، ليتم في ختام المراسم تسليم هدايا رمزية لعائلة الشهيد دالي إبراهيم .

ولـد الشهيد إبراهيـم دالـي بالأغواط في 29/11/ 1938، نشأ في محيط حضاري وثقافي وأنهى دراسته الابتدائية باللغتين بالأغواط وحفظ ما تيسر من القرآن الكريم بالكتاتيب.

انخرط في العمل الثوري سنة 1958 وقام بعملية فدائية جريئة بمدينة الأغواط حيث التحق بصفوف جيش التحرير في نفس السنة بالولاية الخامسة وانخرط في صفوف الكوموندوس الثالث.

شارك الشهيد في عدة اشتباكات مع العدو حتى استشهاده في معركة جبل “قورو” بأفلو وذلك في 05/12/1959.