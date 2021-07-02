تسمية مقر المجموعة الإقليمية بالشلف باسم الشهيد “قوجيل زيان”

أُطلق إسم الشهيد “قوجيل زيان”، على مقر المجموعة الإقليمية بالشلف بالناحية العسكرية الأولى. وأشرف على مراسم تسمية المقر قائد الدرك الوطني العميد نورالدين قواسمية
ويأتي هذا في إطار الاحتفالات المخلدة لذكر (59) للإستقلال وإسترجاع السيادة الوطنية. وكذا وتنفيذا لقرار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بخصوص تسمية المباني والمواقع التابعة لوزارة الدفاع الوطني بأسماء شهداء ومجاهدي ثورة التحرير المجيدة،
ومن جهته، أشرف اللواء على سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى، يوم أمس الخميس على مراسم تسمية كل من مقر الفوج المتعدد المهام لهندسة القتال بالجلفة/ن.ع.1 بإسم الشهيد” بشير بن الأحرش”. ومقر الفوج 500 لنقل الآليات/ن.ع.1 بإسم المجاهد المتوفى “مصطفاوي بلقاسم”.
وفي المقابل، أشرف قائد الناحية العسكرية السادسة اللواء محمد عجرود هو الآخر، على مراسم تسمية مقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتمنراست/ن.ع.6، بإسم الشهيد “حكومي محمد”.
هذا وعرفت هذه المراسم حضور ضباط وإطارات الناحية والسلطات المحلية، أين تم تكريم عائلات الشهداء والمجاهد المتوفى الذين حملت مقرات هذه الوحدات أسماؤهم.
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