تسمية مقر المجموعة الإقليمية بالشلف باسم الشهيد “قوجيل زيان”

ومن جهته، أشرف اللواء على سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى، يوم أمس الخميس على مراسم تسمية كل من مقر الفوج المتعدد المهام لهندسة القتال بالجلفة/ن.ع.1 بإسم الشهيد” بشير بن الأحرش”. ومقر الفوج 500 لنقل الآليات/ن.ع.1 بإسم المجاهد المتوفى “مصطفاوي بلقاسم”.

وفي المقابل، أشرف قائد الناحية العسكرية السادسة اللواء محمد عجرود هو الآخر، على مراسم تسمية مقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتمنراست/ن.ع.6، بإسم الشهيد “حكومي محمد”.

هذا وعرفت هذه المراسم حضور ضباط وإطارات الناحية والسلطات المحلية، أين تم تكريم عائلات الشهداء والمجاهد المتوفى الذين حملت مقرات هذه الوحدات أسماؤهم.