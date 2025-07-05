أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم السبت، على مراسم تسمية مقر المديرية العامة للأمن الوطني باسم المجاهد المرحوم أحمد درايعية.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أنه في إطار إحياء الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال، أشرف وزير الداخلية بمعية العيد ربيقة. وزير المجاهدين وذوي الحقوق، والمدير العام للأمن الوطني، و بحضور والي ولاية الجزائر. والمدير العام للحماية المدنية، على مراسم تسمية مقر المديرية العامة للأمن الوطني. باسم المجاهد المرحوم أحمد درايعية، المدير العام الأسبق للأمن الوطني خلال الفترة الممتدة من 1965 إلى 1977. عرفانا بجهود الراحل في إرساء أهم معالم الجهاز الشرطي.

كما وقع مراد على السجل الذهبي، حيث أشاد بمناقب المجاهد المرحوم أحمد درايعية. كما أثنى على المكانة المرموقة الذي تتبؤها هذه المؤسسة الأمنية الرائدة على الصعيدين الوطني و الدولي، والاحترافية التي بلغتها.

وعبر وزير الداخلية في ذات السياق عن بالغ التقدير والعرفان لتضحيات جميع منتسبي الأمن الوطني. مؤكدا تجديد عزم صون أمانة الشهداء الأبرار، والمضي في المهام النبيلة في الدفاع عن أمن الوطن و المواطنين. و التقدم نحو آفاق واعدة مرصعة بالوفاء الأبدي الراسخ لمنتسبيها بأن تحيا الجزائر حرة، أبية، آمنة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور