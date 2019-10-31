تسمية مقر مجموعة التدخل للدرك الوطني بالاغواط باسم الشهيد زقوني الصغير

تم أمس، تسمية مقر المجموعة 24 للتدخل للدرك الوطني،الناحية العسكرية الرابعة، باسم الشهيد زقوني الصغير.

الحفل ترأس مراسمه اللواء علايمية حسان قائد الناحية العسكرية الرابعة، وعرف حضور ضباط وإطارات الناحية العسكرية الرابعة والسلطات المحلية لولاية الاغواط وثلة من المجاهدين ورفقاء الشهيد البطل في الكفاح.

ليتم في ختام المراسم تسليم هدايا رمزية لعائلة الشهيد زقوني الصغير .

ولـد الشهيد زقوني الصغير خلال 1928 بقرية بكار بطيبات، نشأ في محيط عائلة ثورية وعمل في تربية المواشي .

إلتحق بصفوف الثورة التحريرية بصفته فدائي سنة 1961 نشط ضمن مجموعة من الفدائيين من ابناء المنطقة كان مجال نشاطه في البادية، حتى أكتشف امره وأصبح ملاحقا من طرف الاستعمار الى أن حوصر بمنطقة المالحة القبلية قرب طيبات من طرف اعوان الاستعمار، اين اشتبك معهم واستشهد وذالك في 14/09/1961.