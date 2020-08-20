تسمية ملعب سعيدة بإسم المجاهد سعيد عمارة

تنقل سهرة أمس الأربعاء وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي إلى ولاية سعيدة في إطار زيارة عمل تتميز بإعادة تسمية ملعب سعيدة باسم المجاهد واللاعب السابق في فريق جبهة التحرير الوطني، سعيد عمارة الذي وافته المنية منذ أيام.

كما كشفت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك أن هذه الزيارة فرصة لتفقد القطاع و لقاء مجموعة من الجمعيات الشبانية بالولاية.

وتم إستقبال وزير الشباب والرياضة من طرف والي الولاية ” سعيد سعيود”، كما التقى الوزير مع مسؤولي نادي مولودية سعيدة و ممثلين لكل التخصصات الرياضية في مقابلة ودية كانت فرصة لمناقشة واقع و افاق الرياضة في الولاية و الاستماع لانشغالات و لتطلعات الفاعلين الرياضيين الحاضرين.