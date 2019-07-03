تسمية وحدة الإنتاج الألبسة ولوازم النوم العسكرية بالمعذر بإسم الشهيدين “شتوح محمود ومبارك”

تمت اليوم ، تسمية وحدة الإنتاج مؤسسة الألبسة ولوازم النوم بالمعذر بالناحية العسكرية الخامسة، بإسم الأخوين الشهيدين “شتوح محمود ومبارك”.

حتفاء بالذكرى السابعة والخمسين لعيد الإستقلال واسترجاع السيادة الوطنية وتنفيذا لقرار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي.

في حفل ترأس مراسمه العميد رحامنية محمد المدير العام لمؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة نيــابة عن اللواء قـائد النـــاحية العسكرية الخامسة.

عرف الحفل حضور ضباط وإطارات والسلطات المحلية ليتم في الختام تسليم هدايا رمزية لعائلة الشهيد.

ولد الشهيد شتوح محمود في 03 فيفري 1930 ببلدية بيطام ولاية باتنة، كان من الأوائل الذين لبوا نداء الواجب الوطني حيث كلّف بمهمة جلب السلاح إلى باتنة من أجل التحضير لتفجير الثورة.

انظم إلى صفوف جيش التحرير سنة 1955 وعيّن قائدا لعمليات كومندوس وبعد تعرضه لإصابة في إحدى المعارك، تم تعيينه محافظ لجبهة التحرير الوطني بالولاية التاريخية الأولى سنة 1960 إلى سنة 1961.

حيث عاد للعمل العسكري حتى استشهد سنة 1962 اثر كمين نصب بمنطقة قيقبة بولاية باتنة.

ولد الشهيد شتوح مبارك في 28 ديسمبر 1931 ببلدية بيطام ولاية باتنة، التحق بحزب جبهة التحرير الوطني في فرنسا أين قام بعملية عسكرية استهدفت قوات العدو وبعد عودته إلى أرض الوطن.

كلّف بعملية فدائية شرط التحاقه بجيش التحرير حيث قام بتنفيذها من خلال تفجير قنبلة يدوية بحانة وسط مدينة بريكة أدت إلى مقتل 05 جنود فرنسيين من بينهم ضباط.

وعلى إثر ذلك التحق الشهيد بجيش التحرير سنة 1957، خاض معارك وهجومات ضد قوات الاستعمار إلى أن استشهد يوم 11 جويلية 1957 إثر معركة وقعت بجبل وستيلي بالأوراس.