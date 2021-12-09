تسمية بعض المقرات العسكرية بأسماء الشهداء بمناسبة الذكرى 61 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960
أشرف اللواء قائد الناحية العسكرية الثانية على مراسم تسمية المجموعة 12 لسرايا المقر العام بالناحية العسكرية الثانية بإسم الشهيد بوصطاح حبيب. وهذا بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى 61 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960. مراسيم التسمية تمت بحضور الشهيد التي تم تكريمها بالمناسبة.
وبذات المناسبة اشرف اللواء قائد الناحية العسكرية الثانية على مراسم تدشين المقر الجديد للقطاع العسكري بوهران بالناحية العسكرية الثانية.
كما أطلق إسم المجاهد المتوفي “سليماني علي”، على مقر الكتيبة 413 مشاة آلية مستقلة. بالوادي بالإضافة إلى تسمية المجموعة 47 للتدخل للدرك الوطني بقمار بولاية الوادي باسم الشهيد” الشايب محمد لخضر”.
وتدخل هذه المبادرة وفي إطار تسمية المباني وهياكل التابعة للجيش الوطني الشعبي بأسماء شهداء ومجاهدي ثورتنا المجيدة.
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