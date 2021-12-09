تسمية بعض المقرات العسكرية بأسماء الشهداء بمناسبة الذكرى 61 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960

أشرف اللواء قائد الناحية العسكرية الثانية على مراسم تسمية المجموعة 12 لسرايا المقر العام بالناحية العسكرية الثانية بإسم الشهيد بوصطاح حبيب. وهذا بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى 61 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960. مراسيم التسمية تمت بحضور الشهيد التي تم تكريمها بالمناسبة.

وبذات المناسبة اشرف اللواء قائد الناحية العسكرية الثانية على مراسم تدشين المقر الجديد للقطاع العسكري بوهران بالناحية العسكرية الثانية.

كما أطلق إسم المجاهد المتوفي “سليماني علي”، على مقر الكتيبة 413 مشاة آلية مستقلة. بالوادي بالإضافة إلى تسمية المجموعة 47 للتدخل للدرك الوطني بقمار بولاية الوادي باسم الشهيد” الشايب محمد لخضر”.

وتدخل هذه المبادرة وفي إطار تسمية المباني وهياكل التابعة للجيش الوطني الشعبي بأسماء شهداء ومجاهدي ثورتنا المجيدة.

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ومن جهته، أشرف اللواء على سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى، يوم أمس الخميس على مراسم تسمية كل من مقر الفوج المتعدد المهام لهندسة القتال بالجلفة/ن.ع.1 بإسم الشهيد” بشير بن الأحرش”. ومقر الفوج 500 لنقل الآليات/ن.ع.1 بإسم المجاهد المتوفى “مصطفاوي بلقاسم”.

وفي المقابل، أشرف قائد الناحية العسكرية السادسة اللواء محمد عجرود هو الآخر، على مراسم تسمية مقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتمنراست/ن.ع.6، بإسم الشهيد “حكومي محمد”.

هذا وعرفت هذه المراسم حضور ضباط وإطارات الناحية والسلطات المحلية، أين تم تكريم عائلات الشهداء والمجاهد المتوفى الذين حملت مقرات هذه الوحدات أسماؤهم.