تسميم الجزائريين بمنتجات مستوردة “بيريمي” مقابل تهريب المرجان

أثبتت نتائج التحقيقات التي فتحتها مصالح وزارة التجارة، انتشار ظاهرة تهريب منتجات غذائية منتهية الصلاحية مستوردة من قبل “بزناسية”، تباع في كبرى الفضاءات التجارية همهم الوحيد تحقيق الربح السريع مقابل تهريب كميات معتبرة من مادة “المرجان”.

أسدى، الطيب زيتوني، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، اليوم الثلاثاء، تعليمات صارمة لأعوانه من أجل مباشرة حملة رقابة على مستوى 58 ولاية، من أجل حجز المنتجات الغذائية المستوردة التي تم التلاعب بتواريخ نهاية صلاحيتها من طرف السماسرة وتجار “الكابة”. يتم عرضها في الفضاءات التجارية الكبرى بأسعار مرتفعة، دون إعارة أي اهتمام بمدى خطورتها على صحة مستهلكيها “هذه المنتجات يودع فوقها ختم مزوّر لتاريخ نهاية صلاحيتها كما أنها مجهولة المصدر”.

ويقوم هؤلاء السماسرة مقابل إدخال هذه المنتجات بطريقة غير قانونية، بتهريب مادة المرجان إلى الدول الأوروبية ودول الخليج.

وكانت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، قد حجزت كميات كبيرة من منتجات غذائية مستوردة من أوروبا، تم استيرادها بطريقة غير شرعية أو عن طريق التهريب (الكابة) وتعرض في كبرى الفضاءات التجارية خاصة في المدن الكبرى. إذ حذّرت من تناول هذه المنتجات التي يجهل مصدرها ومطابقتها في ظل التقليد الموجود خاصة منتوج “نوتيلا”.

ويبدو أن مصالح الوزير زيتوني التي انطلقت في إصلاحات عميقة للقطاع تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عازمة منذ شهر رمضان على وضع حد للمضاربين والتجار غير الشرعيين لحماية الاقتصاد الوطني وصحة المستهلكين.