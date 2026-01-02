تسمّم عائلة كاملة بالغاز في الأغواط

أصيبت عائلة كاملة من 5 أشخاص بتسمّم جراء استنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية الأغواط.

وتدخلت إسعافات الحماية المدنية، على الساعة 09 سا 35د من أجل إسعاف عائلة تعرضت للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. بقرية الشهداء ، بلدية و دائرة آفلو.

وقد خلّف الحادث تسمم 05 أشخاص من كلا الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 05 سنوات و 57 سنة. يعانون من ضيق في التنفس ،تم إسعافهم في عين المكان و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

