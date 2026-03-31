تسمّم عائلة من 6 أشخاص بالغاز في النعامة

بقلم أمينة داودي
أصيبت عائلة بأكمها تتكون من 6 أفراد بتسمّم جراء استنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية النعامة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 02 سا15د من أجل اسعاف عائلة تعرضت لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من السخان الماء بحي 20 مسكن، بلدية عين بن خليل، دائرة المشرية.

خلف الحادث تسمم 06 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 10 سنوات و 44 سنة. لهم ضيق في التنفس تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

