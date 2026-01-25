تسمّم عائلة من 6 أفراد بالغاز في عين تموشنت

أصيبت عائلة تتكون من 6 أشخاص اليوم الأحد، بتسمّم جراء استنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية عين تموشنت.

وتدخلت صبيحة اليوم إسعافات الحماية المدنية -المركز المتقدم رقم 1 بعين تموشنت على مستوى إقامة مواس بالطابق السابع ببلدية عين تموشنت. على إثر تعرض عائلة متكونة من 6 أفراد للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء المنصب على مستوى المطبخ “غير موصول بقناة صرف الغازات المحترقة”.

الضحايا قدمت لهم الاسعافات الأولية في عين المكان وتم إجلاؤهم إلى مصلحة الاستعجالات بعين تموشنت وتتراوح أعمارهم من 02 إلى 43 سنة.