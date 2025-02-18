تسمّم 120 طالب بالإقامة الجامعية معالمة1.. هذه الأسباب

كشف مراد قريشي المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، عن إصابة 120 طالب جامعي بتسمم غذائي بالإقامة الجامعية معالمة 1 بالعاصمة.

وأضاف قريشي، خلال استضافته بقناة “النهار”، أنه تم تسجيل إصابة 120 طالب جامعي بتسمم يوم الأحد 16 فيفري، على مستوى الإقامة الجامعية معالمة 1 بالعاصمة. مضيفا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن حادثة التسمم تعود إلى عشاء يوم السبت 15 فيفري. حيث اكتشفت الإصابات يوم الأحد صباحا لدى العديد من الطلبة. وبدأت تتزايد إلى أن وصل العدد إلى 120 طالب.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنه قد تم التكفل بالطلبة المصابين وتقديم الرعاية الصحية لهم. من خلال توفير المستلزمات الطبية ونقلهم على مصلحة الإستعجالات. كما تم أيضا غلق مطعم الإقامة مؤقتا لإعادة تأهيله وضبط السلامة وصحة الطلبة.

وكشف قريشي في سياق ذي صلة، عن إرسال لجنة تحقيق مشتركة من وزارة التعليم العالي وديوان الخدمات الجامعية. من أجل إجراء تحاليل مخبرية لمعرفة مصدر التسمم الغذائي. بالإضافة كذلك إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية ضد من يشتبه فيهم التقصير في هذا التسيب.

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