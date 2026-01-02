تسمّم 3 أشخاص بالغاز في أم البواقي

تعرّض 3 أشخاص إلى تسمّم جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية أم البواقي.

وتدخلت إسعافات الحماية المدنية على الساعة 00سا54د من أجل اسعاف عائلة تعرضت للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء ،بحي 100 مسكن ، بلدية و دائرة مسكيانة.

خلف الحادث تسمم 03 أشخاص من جنس أنثى ،تتراوح أعمارهم بين 03 سنوات و 47 سنة. يعانين من ضيق في التنفس ،تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي (ضحيتين نقلتا من طرف خواص).

