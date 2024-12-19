تسمّم 3 أشخاص بالغاز في عنابة

أصيب 3 أشخاص بتسمّم جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 08سا00د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. بالمكان المسمى حي الأبطال، بلدية و دائرة عنابة.

وخلّف الحادث تسمّم 3 أشخاص من الجنس أنثى تتراوح ٱعمارهم بين 07 سنوات و 52 سنة. لهم ضيق في التنفس، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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