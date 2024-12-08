تسمّم 4 أشخاص بالغاز في قسنطينة

تسبّب غاز أحادي أكسيد الكربون في إصابة 4 أشخاص بتسمم جراء استنشاقهم للغاز بولاية قسنطينة.

و تدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم على الساعة 06سا 50د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، بحي بولبحري، بلدية و دائرة حامة بوزيان.

خلّف الحادث تسمم 4 أشخاص من عائلة واحدة، تتراوح أعمارهم بين 04 سنوات و 32 سنة. لهم ضيق في التنفس، تم إسعافهم و نقلهم إلى مستشفى ديدوش مراد.

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