تسمّم 4 أشخاص من عائلة واحدة بالغاز في تلمسان

تدخلت مصالح الحماية المدنية ممثَّلة في الوحدة الرئيسية بتلمسان، إثر تسجيل حادث اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون داخل مسكن كائن ببلدية بني مستار التابعة لدائرة منصورة.

وحسب المعطيات الأولية، فإن الحادث نجم عن استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة مزودة بقارورة غاز البوتان. ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بضيق في التنفس مصحوب بحالات غثيان وقيء، وتتراوح أعمارهم بين 9 و12 و38 و47 سنة.

وقد تدخلت فرق الإسعاف التابعة للحماية المدنية، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للضحايا في عين المكان. قبل تحويلهم إلى المستشفى الجامعي بتلمسان من أجل تلقي العناية الطبية اللازمة.

