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تسمّم 5 أشخاص اختناقا بالغاز في جيجل

بقلم أمينة داودي
تسمّم 5 أشخاص اختناقا بالغاز في جيجل
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أصيب 5 أشخاص من عائلة واحدة بتسمّم جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية جيجل.

و تدخلت هذا اليوم على الساعة 08 و 33 د ، إسعافات وحدة الحماية المدنية بجيجل مدعومة بالوحدة الرئيسية. في حادث تسمم خمسة أشخاص بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. بمسكن فردي بحي الشهداء حليمي ببلدية و دائرة جيجل.

الحادث خلف ضيق في التنفس و غثيان و آلام في الرأس لخمسة أشخاص ، أعمارهم بين 22 و 29 سنة. إثنان في حالة متفاوتة الخطورة ، تلقوا الاسعافات الطبية في عين المكان و نقلوا إلى المستشفى.

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