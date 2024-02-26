تسمّم 5 أشخاص بالغاز في البليدة

تسبب غاز أحادي أكسيد الكربون في إصابة 5 أشخاص بتسمّم جراء استنشاقهم للغاز في ولاية البليدة.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 23سا 23د من اجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة بحي 18 شهيد طريق مستشفى مفتاح بلدية الجبابرة و دائرة مفتاح.

وخلّف الحادث تسمم 05 أشخاص من عائلة واحدة “الأب والأم و ثلاث أطفال” لهم ضيق في التنفس. تتراوح أعمارهم بين 11 سنة و 52 سنة تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى مفتاح.