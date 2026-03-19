تسمّم 5 أشخاص بالغاز في المسيلة
بقلم أمينة داودي
أصيب 5 أشخاص بتسمّم جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون بولاية المسيلة.
وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمسيلة على الساعة 04سا 01د يوم 2026/03/19 بحي النسيج “سونيتاكس” بلدية المسيلة. من أجل حادث تسمم بغاز co المنبعث من سخان الماء داخل منزل فردي. وخلّف الحادث إصابة 5 أشخاص من كلا الجنسين أعمارهم تتراوح بين 06 سنوات و 59 سنة لهم حالة غثيان وضيق في التنفس. تم إسعافهم ونقلهم نحو مستشفى المسيلة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رابط دائم : https://nhar.tv/SCurA