تسمّم 5 أشخاص بالغاز في المسيلة

بقلم أمينة داودي
أصيب 5 أشخاص بتسمّم جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون بولاية المسيلة.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمسيلة على الساعة 04سا 01د يوم 2026/03/19 بحي النسيج “سونيتاكس” بلدية المسيلة. من أجل حادث تسمم بغاز co المنبعث من سخان الماء داخل منزل فردي. وخلّف الحادث إصابة 5 أشخاص من كلا الجنسين أعمارهم تتراوح بين 06 سنوات و 59 سنة لهم حالة غثيان وضيق في التنفس. تم إسعافهم ونقلهم نحو مستشفى المسيلة.

رابط دائم : https://nhar.tv/SCurA
