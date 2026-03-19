تسمّم 6 أشخاص من عائلة واحدة بالغاز في ورقلة

أصيب 6 أشخاص بتسمّم جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون بولاية ورقلة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 08سا 07د من أجل إسعاف 06 أشخاص من عائلة واحدة متسمّمين بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء بالمكان المسمى حي النصر بلدية و دائرة ورقلة.

خلف الحادث تسمم 06 أشخاص لهم حالة غثيان و ضيق في التنفس تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

