تسمّم 61 شخصا بعد تناولهم “البركوكس” في حفل “عقيقة” بمستغانم

أصيب 61 شخصا بتسمم غذائي جماعي خلال حفل “عقيقة” بدوار “الصلالعة” ببلدية عين بودينار شرق مستغانم.

حسبما علم اليوم الإثنين من المدير الولائي للصحة والسكان.

وأوضح عبد الغاني فريحة، أن المصالح الصحية لمستشفى “العجال بلطرش” بعين تادلس استقبلت أمس المصابين.

الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 شهرا و78 سنة بعد تناولهم لأكلة تقليدية “بركوكس” تقام بمناسبة الاحتفال بالمولود الجديد.

وأكد نفس المتحدث، أنّ جميع المصابين غادروا المستشفى بما في ذلك 27 حالة.

التي تطلبت الرعاية الطبية والمراقبة الصحية إلى حين التماثل للشفاء.

ونفى ذات المسؤول إشاعات تم تداولها بشكل كبير مساء أمس واليوم بمواقع التواصل الإجتماعي حول وجود حالة وفاة واحدة بين المصابين بهذا التسمم الغذائي.