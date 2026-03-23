تسمّم 7 أشخاص من عائلة واحدة بالغاز في خنشلة

أصيب 7 أشخاص بتسمم جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية خنشلة.

و تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 08سا43د من أجل إسعاف عائلة تعرضت للاختناق بالغاز. المتسرب من المدفأة داخل منزل، بالمكان المسمى طريق بابار قرب مسجد الفلاح ،بلدية و دائرة خنشلة.

خلّف الحادث اختناق 7 أشخاص من كلا الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و 53 سنة، لهم غثيان و ضيق في التنفس،تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

