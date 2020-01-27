تسهيلات إدارية وإستثمارية لدعم منتجي الحليب محليًا

شدد شريف عماري وزير الفلاحة والتنمية الريفية على عزم الدولة لدعم المنتوج المحلي للحليب لترقية هذه الشعبة وخفض الواردات.

وهذا في الإجتماع، تاجاء، عقب الزيارة الفجائية التي قام بها الوزير إلى مركب الحليب لبئر خادم ووحدة بيع تابعة لمجمع جيبلي بحسين داي.

حيث أكد عماري أمام أعضاء المكتب الوطني للمجلس المهني المشترك لشعبة الحليب، أن الدولة مستعدة لتقديم تسهيلات أخرى لدفع عجلة التنمية في شعبة الحليب، خاصة ما يتعلق بالتنظيم عبر تسهيل الإجراءات الإدارية لتمكين المهنيين من إنشاء تعاونيات فلاحية.

وردا على مخاوف المهنيين المتعلقة بتوزيع حليب البقرة الطازج قال أن تشجيع الإنتاج الوطني لا رجعة فيه كونه الحل الوحيد لتقليص فاتورة الإستيراد وخلق القيمة المضافة لصالح الإقتصاد الوطني.

وفيما يخص منافسة حليب الأكياس المدعم للمنتوج المحلي، أكد الوزير أن السلطات العمومية بصدد دراسة آليات تصويب هذا الدعم وتقليصه تدريجيًا موازاة مع تطوير الإنتاج المحلي.

كما دعا عماري المجلس المهني المشترك لشعبة الحليب لتقديم إقتراحات فيما يخص تطوير الإنتاج الوطني تحسبًا لإجتماع الحكومة القادم مخصص للشعبة.

كما طلب منهم المشاركة الفعالة في عصرنة الشعبة بإدخال الرقمنة وإستغلال الطاقات المتجددة.