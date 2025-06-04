تسهيلات جديدة عبر تطبيق “مرافق كوم”

أطلقت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تحديثات جديدة لتطبيق “مرافق كوم”، وذلك لتسهيل عملية الرقابة التجارية وتمكين المواطنين من المساهمة الفعالة في مراقبة السوق.

وحسب بيان للوزارة، تأتي هذه التحديثات في إطار حرص الوزارة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز تواصلهم مع الجهات الرقابية.

كما يتيح التطبيق مزايا متطورة تشمل سهولة التبليغ عن المخالفات التجارية عبر واجهة مستخدم مبسطة. وإمكانية إرفاق الصور والفيديوهات. بالإضافة إلى تحديد المواقع الجغرافية بدقة عالية.

وأضاف البيان أنه تم تعزيز نظام متابعة البلاغات ليتيح للمواطن الاطلاع على مراحل معالجة شكاواه بشكل فوري. مما يعزز الشفافية ويشجع على مشاركة أوسع من المجتمع المدني.

وأكدت الوزارة أنه تم تطوير هذه التحديثات بهدف تقديم تجربة استخدام أفضل تخدم مصالح المستهلك وتعزز حماية حقوقه في السوق.

ويعَدُّ تطبيق “مرافق كوم” خطوة مهمة نحو رقابة تجارية ذكية، ويؤكد التزام الوزارة بالتحول الرقمي والتواصل المفتوح مع المواطنين لضمان سوق منظم وعادل.

وتدعو الوزارة المواطنين إلى تحميل التطبيق والاستفادة من خدماته، والمشاركة معنا في تحقيق بيئة تجارية شفافة وآمنة.