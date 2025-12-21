تسهيلات جديدة في تسجيل المنتجات الصيدلانية

شرعت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في تطبيق تسهيلات جديدة لفائدة المتعاملين الصناعيين في مجال الصناعة الصيدلانية، وذلك فيما يخص تسجيل المنتجات الصيدلانية الجاهزة للاستعمال.

ويتعلق الأمر بالمنتجات المصنعة محليًا أو المستوردة أو الموجهة للتصدير. والتي تخضع وجوبًا، قبل طرحها في السوق، لقرار تسجيل صادر عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

وسيتم عرض ملفات تسجيل المنتجات الصيدلانية على لجنة تسجيل الأدوية مرة واحدة فقط. وفي حال إبداء اللجنة رأيًا مقرونًا بتحفّظات توقيفية، يبقى التسجيل معلقًا إلى غاية قيام المؤسسة الصيدلانية برفع جميع التحفّظات المطلوبة. ليتم بعدها تسليم قرار التسجيل دون إعادة عرض الملف على لجنة التسجيل من جديد.

ويهدف هذا القرار إلى التخفيف من الإجراءات المعمول بها على مستوى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. في إطار تسليم مقررات التسجيل. وذلك مع احترام الأطر القانونية والتنظيمية السارية المعمول بها.