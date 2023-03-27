تسهيلات جديدة في منح التأشيرة المصرية للجزائريين

أعلنت السلطات المصرية عن مجموعة من التسهيلات الجديدة في منح التأشيرة السياحية للوافدين إليها عبر العديد من الدول منها الجزائر.

وكشف وزير السياحة المصرية أحمد عيسى بالسماح للسياح الجزائريين و التونسيين ووكذا المغاربة بالإضافة إلى الاتراك بالحصول على تأشيرة دخول إضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية المختلفة دون التقيد بسن محدد.

وأضاف الوزير في مؤتكمر صحفي أنه تم إستحداث تأشيرة متعددة الدخول صالحة لمدة 5 سنوات بقيمة 700 دولار أمريكي. والتي سوف يتم الإعلان عن بدء تفعيلها وكذلك تاريخ تطبيق كافة التسهيلات التي تم عرضها قريبا.