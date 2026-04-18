تسهيلات جديدة لتخليص مركبات “الديزل”

أعلنت القنصلية العامة للجزائر في نابولي بإيطاليا إجراء استثنائي يتعلق بالتخليص الجمركي للسيارات الجديدة التي تعمل بالمازوت “الديزل”.

وأوضحت القنصلية في بيانها عبر صفحتها على فيسبوك بأنه قد تم اعتماد نظام انتقالي، مُمدد حتى 30 جوان 2026، يسمح بالتخليص الجمركي لمركبات الديزل الجديدة في إطار تغيير محل الإقامة.

وهذا الإجراء يخص جميع أفراد الجالية الجزائرية المقيمين في دائرتها القنصلية، والذين يباشرون إجراءات تغيير الإقامة مؤهلون. وذلك بشرط أن يثبتوا أن شراء السيارة قبل دخول قانون المالية لعام 2026 حيز التنفيذ.

وفي هذا الصدد، يُطلب من المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء الاستثنائي تقديم الوثائق اللازمة

فاتورة الشراء، أمر الشراء، إيصال دفع العربون المركبة ، وأي مستند تجاري رسمي آخر يثبت شراء مركبة تعمل بالديزل قبل 1 جانفي 2026 .

وللمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى الاتصال على الرقم: 081 1828 5080.

وتؤكد القنصلية العامة التزامها المستمر بمساعدة أفراد الجالية وتوفير جميع القنوات المتاحة لهم لتقديم التوضيحات اللازمة.