تسهيلات جمركية بالمنافذ الحدودية خلال موسم الاصطياف

أعلنت المديرية العامة للجمارك، في بيان لها اليوم الخميس، عن وضع تسهيلات خاصة لفائدة المسافرين. على مستوى المنافذ الحدودية البرية، البحرية والجوية، خلال موسم الاصطياف 2024.

وتهدف هذه التسهيلات المندرجة في إطار مخطط العمل الوطني المسطر من قبل السلطات العمومية. والرامي لإنجاح موسم الاصطياف لسنة 2024. “لضمان توفير أحسن الظروف لاستقبال المسافرين بالمنافذ الحدودية. وخاصة أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج, الوافدين إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية وسط أهلهم وذويهم”.

وقامت المديرية العامة للجمارك بتدعيم المصالح والوحدات الجمركية المكلفة بإجراءات دخول وخروج المسافرين بالتعداد البشري والوسائل اللازمة. لضمان أفضل خدمة عمومية جمركية, يؤكد نفس المصدر.

تقليص آجال إجراءات الدخول والخروج

وضمن الترتيبات المسطرة والتسهيلات الجمركية الممنوحة للمسافرين, لفتت المديرية العامة بشكل خاص إلى تقليص أجال إجراءات دخول وخروج المسافرين “قدر الإمكان”. لاسيما من خلال تنصيب “فرق الملاحة” التي تعمل على استصدار سندات العبور لدى الجمارك (TPD) الخاصة بالمركبات. وترافق المسافرين على متن البواخر أثناء الرحلات البحرية.

كما يتم منح الأولوية في المعالجة الجمركية للعائلات, المرضى, كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة, والمستفيدين من التسهيلات التي يمنحها “الرواق الأخضر”. وهذا “دون الإخلال بإجراءات الرقابة التي يمارسها أعوان الجمارك الجزائرية, سهرا على التطبيق الصارم للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.

كما اشارت ذات المديرية إلى تنصيب “خلايا استقبال وتوجيه” على مستوى المصالح الجمركية, مكلفة بإرشاد وتوجيه المسافرين ومرافقتهم لاستكمال الإجراءات الجمركية, علاوة عن تسهيل الولوج للمعلومة المتعلقة بالإجراءات الجمركية المطبقة على المسافرين من خلال توفير المطويات واللوائح التوجيهية.

وعلاوة على ذلك, قامت المديرية بتعزيز الخدمات الرقمية ووسائل التواصل الالكتروني تسهيلا للإجراءات الجمركية.

ويشمل ذلك إمكانية اكتتاب سند العبور لدى الجمارك بطريقة إلكترونية (e-TPD) بالنسبة للمركبات العابرة عبر المراكز الحدودية الجزائرية-التونسية, وإمكانية تحميل استمارة “التصريح بالعملة والأشياء ذات القيمة” مباشرة من الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية, وكذا الاستفادة من التطبيق الإلكتروني الخاص بالشكاوي عبر نفس الموقع.

كما تتيح المديرية العامة للجمارك إمكانية التواصل مع مصالحها عبر البريد الإلكتروني المهني للمديرية وكذا حساباتها الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي, علاوة عن إمكانية الاتصال عبر الخط المباشر المخصص لإعلام المسافر خلال موسم الاصطياف 023501212 بالإضافة إلى الرقم الأخضر للجمارك الجزائرية “1023”.

ويمكن للمسافرين زيارة القسم المخصص لترتيبات موسم الاصطياف 2024 عبر الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجمارك. الاطلاع على كافة الإجراءات المتعلقة بكيفيات التصريح من طرف المسافر, إجراءات التصريح بالعملة والأشياء ذات القيمة. قائمة وآجال الاستيراد والتصدير المؤقت للبضائع بإعفاء قائمة البضائع المحظورة عند الاستيراد و/أو التصدير. قائمة الأشياء والأمتعة الخاضعة للرسم الجزافي, إجراءات التصريح بالتجهيزات الحساسة والحيوانات الأليفة. وكذا إجراءات وضع البضائع قيد الإيداع.