تسهيلات خاصة للتكفل بالحالات الخاصة للناجحين في شهادة البكالوريا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منشورا يحدد كيفية التكفل بالحالات الخاصة للناجحين في شهادة البكالوريا.

فإنه طبقا للمنشور رقم 04 المؤرخ في 09 ماي 2018، المعدل والمتمم والذي يحدد الحالات الخاصة بتسجيل حاملي البكالوريا.

وكيفية معالجتها وضبط رزنامتها.

أين يحدد المنشور مختلف الوضعيات التي تخوّل لمدير المؤسسة الجامعية اقتراح تسجيل أو تغيير توجيه داخلي أو خارجي للطالب.

حيث تتم معالجة الحالات الخاصة وفقا لأحكام المنشور رقم 04 المعدل والمتمم وللمعدلات الدنيا للتوجيه التي أفرزتها المعالجة الأولية.

للرغبات بالاضافة إلى توفر الأماكن البيداغوجية.

ويتم التكفل بالحالات الخاصة وفق الرزنامة ومن خلال فتح الأرضية من 07 إلى 09 سبتمبر 2018.

أما معالجة الطلبات فتكون من 10 إلى 13 سبتمبر 2018، والنتائج والتسجيلات النهائية للحالات الخاصة من 14 إلى 16 سبتمبر 2018.

1_ كيفية معالجة الحالات الخاصة بالنسبة لتغيير التوجيه داخل المؤسسة نفسها:

يدرج حامل شهادة البكالوريا طلب التغيير ويحدد من خلاله الفرع المرغوب فيه،وتعد موافقة مدير المؤسسة ضرورية للمصادقة على التغيير

2_ بالنسبة لتغيير التوجيه نحو مؤسسة أخرى:

يدرج حامل شهادة الببكالوريا طلب التغيير ويحدد من خلاله مؤسسة الاستقبال.

ويتم حصريا في الفرع الذي تم توجيهه إليه على مستوى مؤسسته الأصلية.

يجب أن يرفق الطلب بكل وثيقة تثبت تغيير إقامة حامل شهادة البكالوريا تخضع المصادقة على هذا الطلب.

لموافقة مديري المؤسسات الأصلية والمؤسسة المستقبلية.

3_ حامل شهادة 2018 الذي لم يحصل على أي توجيه:

يتعلق الأمر بحامل بكالوريا 2018 الذي لم ينجح في المقابلات الخاصة بالإلتحاق ببعض الفروع أو لم يحصل على أي اختيار من الإختيارات الأربعة

يقدم حامل شهادة البكالوريا طلب التوجيه على أساس قائمة الفروع التي تقترح عليه ويتقدم إلى المؤسسة المعنية للقيام بتسجيله النهائي

4_ حامل شهادة البكالوريا المحصل عليها قبل 2018:

يمكن لحامل شهادة البكالوريا المحصل عليها قبل سنة 2018 الذي لم يقم بالتسجيلات الجامعية التقدم بعنوان السنة الجامعية 2018 /2019.

بطلب تسجيل في السنة الأولى مباشرة لدى مؤسسة التعليم العالي التابعة لدائرته الجغرافية وذلك طبقا للشروط البيداغوجية.

والمعدلات الدنيا للإلتحاق بالتكوين سنة الحصول على شهادته وهذا في حدود الأماكن البيداغوجية المتوفرة.