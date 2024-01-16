تسهيلات “كريدي بنك” لاقتناء سيارة.. هذا ما يجب أن تعرفه !

يرغب الكثير من الجزائريين، اقتناء سيارة ، خاصة بعد دخول كم هائل من مختلف العلامات والموديلات الجديدة. فيما يبحث آخرون شراء سيارة عن طريق البنوك بأخذ قرض سواء كلاسيكي أو الصيرفة الإسلامية. كما يتساءل الكثير من الراغبين في اقتناء مركبة عن التسهيلات التي يمكن أن تقدمها هذه البنوك.

وفي هذا الخصوص، أوضحت مسؤولة الإعلام في “France bank”، راضية توجي، أن كل البنوك تدرس ملفات قرض السيارات بنفس الطريقة. مشيرة إلى أن الملفات تكون موحدة لكل البنوك ولا يوجد تسهيلات في هذا الأمر.

كما قالت توجي، إن التسهيلات تكمن فقط في مدة معالجة الملفات. مردفة “نحن نلعب على هذا، ففي ظرف أسبوع يتم درس الملف وسيتمكن الزبون من أخذ الشيك والذهاب لاقتناء السيارة”.

وأشارت مسؤولة الإعلام في “فرنس بنك”، إلى أن بنك الجزائر يعطي برنامج وشروط يجب التقيد بها واحترامها ولا يمكن تجاوزها. مسترسلة “الأمر الذي يمكن أن يتغير من بنك إلى آخر هو مدة دراسة الملف، فهناك بنوك تدرس الملف في شهر وأخرى في أسبوع و3 أيام”.