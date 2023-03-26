تسهيلات لأنصار الخضر الراغبين في التنقل إلى تونس

سيستفيد الجمهور الجزائري الراغب في التنقل إلى تونس، لمتابعة مباراة الخضر، والنيجر بملعب “رادس” بتونس، من عدة تسهيلات.

وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، من خلال بيان لها، وضع جملة من الإجراءات التسهيلية لأنصار المنتخب الوطني المتنقلين إلى تونس.

كما أوضح بيان الأمن الوطني: “بمناسبة مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره النيجيري، المقررة غدا 27 مارس 2023 بتونس، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من الإجراءات التسهيلية لفائدة أنصار المنتخب الوطني”.

وأضاف ذات المصدر: “تسهيل خروج ودخول المناصرين عبر المعابر الحدودية على مستوى كافة مراكز شرطة الحدود البرية المتواجدة بولايات الطارف، تبسة، وسوق اهراس”.