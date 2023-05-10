تسهيل إجراءات عبور المسافرين خلال موسم الإصطياف

أعلنت المديرية العامة للجمارك، اليوم الأربعاء في بيان لها، عن جملة من التدابير. لتسهيل الإجراءات المطبقة على المسافرين عبر كافة المصالح الجمركية المتواجدة بالمحطات البحرية والمطارات والمعابر الحدودية. لضمان أحسن ظروف لاستقبال المسافرين والجالية الجزائرية تحسبا لموسم الإصطياف المقبل.

أفاد البيان، انه في إطار التحضير لموسم الاصطياف لسنة 2023. أقرت المديرية العامة للجمارك جملة من التدابير الرامية إلى تسهيل إجراءات عبور المسافرين. عبر كافة المصالح الجمركية المتواجدة بالمحطات البحرية للموانئـ المطارات والمعابر الحدودية البرية. حرصا على ضمان “أحسن ظروف” لاستقبال المسافرين عامة، والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بصفة خاصة.

وتتمثل هذه التدابير في تقليص آجال المعالجة الجمركية لإجراءات العبور للمسافرين. وتخصيص “الرواق الأخضر” للعائلات، المرضى، كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة. وذلك دون الإخلال بإجراءات الرقابة التي تكلف الجمارك الجزائرية بتطبيقها وفقا للتشريع والتنظيم الساري العمل بهما.

كما قامت الجمارك بتفعيل خلايا الاستقبال والتوجيه على مستوى مصالحها. وتوفير المطويات المتعلقة بالإجراءات الجمركية المطبقة على المسافرين. وكذا تفعيل فرق الملاحة الجمركية التي ترافق المسافرين، أثناء الرحلات البحرية. وتعمل على استصدار سندات العبور لدى الجمارك الخاصة بالمركبات لتقليص آجال المعالجة الجمركية لإجراءات العبور للمسافرين عند الوصول.

وبخصوص الخدمات الإلكترونية ووسائل التواصل. قامت المديرية العامة للجمارك بتخصيص ركن خاص على واجهة الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية(www.douane.gov.dz). يتضمن كافة المعلومات التي تهم المسافر وإمكانية اكتتاب سند العبور لدى الجمارك بصفة إلكترونية (e-TPD). بالنسبة للمركبات العابرة عبر المراكز الحدودية الجزائرية-التونسية. وكذا تحميل استمارة “التصريح بالعملة والأشياء ذات القيمة” مباشرة من الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية.

كما قامت المديرية بوضع في خدمة المسافرين التطبيق الإلكتروني الخاص بالشكاوي عبر الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية. زيادة على إمكانية التواصل عبر البريد الإلكتروني عبر العنوان: [email protected]، وكذا حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و”تويتر”.

كما قامت الجمارك بتفعيل الخط الهاتفي المباشر (023.50.12.12) المخصص. لإعلام المسافرين خلال موسم الاصطياف, بالإضافة إلى الرقم الأخضر للجمارك الجزائرية “1023”.