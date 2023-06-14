قال سفير روسيا بالجزائر أليكسي ريبيك، أنه سيتم تسهيل الحصول على تأشيرة السفر بين الجزائر وروسيا. لتسهيل العمل والتنقل بين البلدين.

وأشار سفير روسيا بالجزائر خلال افتتاح أشغال منتدى رجال الأعمال “الروسي-الجزائري”، من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أن العديد من الأعمال والتبادلات تستغرق وقتا طويلا بسبب التأشيرة. أين تقرر تسهيل الحصول على تأشيرة السفر بين البلدين من أجل تسهيل العمل.

أما في مجال الطيران وتوسيعه، أشار السفير الروسي، إلى أنه سيتم إستخدام طائرات النقل للشحن. حيث أنه كلما ضمنا مدن أكبر ومجالات أوسع هو أمر جيد للبلدين وفي مجال الأعمال. بالإضافة كذلك إلى مجال الأعمال الروسي فهو يشتعل حماسا للعمل ضمن الجزائر ورجال الأعمال في الجزائر.