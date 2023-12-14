تسهيل الحصول على تأشيرة شنغن لهذه الدولة

ناقشت هولندا وجزر المالديف سبل تسهيل إجراءات طلبات الحصول على تأشيرة شنغن. لمواطني جزر المالديف الذين يرغبون في زيارة منطقة شنغن.

وتم خلال لقاء عقد بين وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ونائب رئيس وزراء هولندا. كارين فان جينيب، ونائب رئيس جزر المالديف حسين محمد لطيف، التطرق إلى تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة.

وتحدث المسؤولان عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتسهيل عملية الحصول على تأشيرة شنغن.

كما تطرق جينيب ولطيف إلى مواضيع أخرى مثل تعاونهما في مجال السياحة والتجارة. كما تعهدا بتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين.

تطالب جزر المالديف بتسهيل الحصول على تأشيرة شنغن منذ سنوات. وفي ديسمبر من العام الماضي. دعت سلطات البلاد الاتحاد الأوروبي إلى رفع متطلبات تأشيرة شنغن والسماح لمواطني جزر المالديف بالدخول بدون تأشيرة.

وفي ذلك الوقت، قال وزير خارجية جزر المالديف السابق، عبد الله شهيد، إنه ينبغي إسقاط هذا الشرط دون مزيد من التأخير.

وتذكيرًا بأهمية تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجزر المالديف. قالت سلطات الأخيرة في وقت سابق من عام 2022. إن السفر بدون تأشيرة من شأنه أن يعزز العلاقات الشعبية بين الجانبين.

وقالوا كذلك إن اتفاقية تسهيل التأشيرة سيكون لها تأثير إيجابي على كلا الطرفين.

في العام الماضي، أشاد مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالتزام حكومة المالديف بحماية حقوق الإنسان. وتعزيز الحكم الديمقراطي، وتعزيز قواعد القانون، وتنفيذ الإصلاحات.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره، أكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي. مجددًا أيضًا دعمهم لمساعي جزر المالديف وشددوا على أهمية الإصلاحات.

وبينما ناقشت سلطات المالديف الأمر مع السلطات الهولندية. لا تستطيع هولندا اتخاذ قرار بمفردها فيما يتعلق بتسهيل الحصول على التأشيرة.

قبل أن يقرر الاتحاد الأوروبي فرض قواعد أقل صرامة لإسقاط متطلبات التأشيرة تمامًا. يجب على الدول الأعضاء في منطقة شنغن اتخاذ قرار مشترك والموافقة عليه.

حاليًا، يتعين على مواطني جزر المالديف الحصول على تأشيرة حتى يُسمح لهم بالدخول إلى الكتلة.