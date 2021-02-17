تسهيل الحصول على معلومات الجهات القضائية لفائدة الأساتذة الباحثين والطلبة الجامعيين

أسدت وزارة العدل تعليمات للجهات القضائية عبر الوطن، تحثهم فيها على ضرورة إستقبال الأساتذة الباحثين والطلبة الجامعيين وتمكينهم من المعلومات.

وأشارت الوزارة في بيانها أن هذا يخص المعلومات الإحصائية المتوفرة التي يطلبونها في إطار إنجاز البحوث أو إعداد المذكرات والأطروحات.

وقد جاء ذلك في إطار مذكرة مؤرخة في 15 فيفري 2021 صادرة عن المدير العام للموارد البشرية.

وتم توجيهها إلى الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.

كما أوصت هذه المذكرة بضرورة الإلتزام في هذا الشأن بخصوصيات العمل القضائي.

لاسيما ما يتعلق بحماية سرية التحقيق وحرمة الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتأتي هذه التسهيلات في إطار تفعيل إتفاقيات التعاون المبرمة بين الجهات القضائية والجامعات المختلفة، لتعزيز روابط التعاون بالتكوين والتبادل العلمي.