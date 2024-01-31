تسهيل تأشيرة شنغن لمواطني هذه الدولة

قام الاتحاد الأوروبي وسلطات كازاخستان بتطوير مناقشتهما حول تسهيل الحصول على التأشيرة لمواطني كازاخستان.

وكجزء من تحرك البلاد لتسهيل السفر إلى الكتلة لمواطنيها، طلبت السلطات الكازاخستانية بالفعل من الاتحاد الأوروبي. إجراء الجولة الثانية من المشاورات حول تبسيط عملية طلب تأشيرة شنغن.

وأوضحت صحيفة أستانا تايمز أنه خلال اجتماع عقده نائب وزير خارجية كازاخستان، أليبك باكاييف. وسفير الاتحاد الأوروبي لدى كازاخستان، كيستوتيس يانكاوسكاس، تمت مناقشة عقد الجولة الثانية من المشاورات حول تسهيل تأشيرة شنغن.

وفي حين كشفت وزارة الخارجية أن موضوع عقد المشاورات طرح خلال هذا اللقاء. إلا أن الهيئة لم تكشف عن موعد بدء الجولة الثانية من المباحثات.

ومن خلال هذه المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، تريد كازاخستان التوصل إلى اتفاق مع الكتلة. من شأنه أن يسمح لمواطني كازاخستان بالخضوع لقواعد ميسرة عند التقدم. للحصول على تأشيرة في إحدى الدول الأعضاء في منطقة شنغن.

وتريد كازاخستان أن يطبق الاتحاد الأوروبي رسوما قنصلية مخفضة على مواطنيها.

ويريد نفس الشيء أن يبدأ الاتحاد الأوروبي في إصدار تأشيرات شنغن بفترات صلاحية أطول. لمواطنيه بالإضافة إلى تقليل وقت معالجة التأشيرة، من بين أمور أخرى.

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر من العام الماضي، قالت السلطات في كازاخستان إن البلاد. قامت بالفعل بإجراء تحسينات في العديد من المجالات. وشددت السلطات كذلك على أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي خوف من الهجرة غير الشرعية.

وقالت في الوقت نفسه إن كازاخستان ستتعاون في إعادة قبول مواطنيها الذين يبقون بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ما سبق، ذكّرت سلطات كازاخستان الاتحاد الأوروبي عدة مرات الآن. بأن البلاد تسمح بالدخول بدون تأشيرة لمواطني الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017.

كما أكدوا مرارًا وتكرارًا أنهم لا يطلبون اتفاقية سفر بدون تأشيرة. وفي الوقت الحالي، لا تشترط كازاخستان إلا أن يتمكن مواطنوها من الحصول على تأشيرات شنغن من خلال إجراءات مبسطة.