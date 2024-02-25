تسهيل حركة الأشخاص والبضائع على المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا

أكدت المديرية العامة للجمارك، أن مصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتندوف تسخر كل الإمكانيات لتسهيل حركة الأشخاص والبضائع على المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا.

وجاء في بيان للمديرية، أن مصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتندوف، على مستوى المعبر الحدودي البري “الشهيد مصطفى بن بولعيد”، تسخر كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتسهيل حركة الأشخاص والبضائع من وإلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية، أمس السبت، عن اتخاذها كافة الترتيبات الضرورية على مستوى المعبر الحدودي “الشهيد مصطفى بن بولعيد”، بين الجزائر وموريتانيا، قصد فتحه أمام حركة الأشخاص.

وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون المسداة بمناسبة تدشين المعبرين الحدوديين الثابتين بين الجزائر وموريتانيا. والذي أشرف عليه مناصفة مع أخيه، رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بتاريخ 22 فيفري 2024.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، فقد تم ابتداء من يوم الجمعة، اتخاذ كافة الترتيبات الضرورية على مستوى المعبر الحدودي، قصد فتحه أمام حركة الأشخاص وضمان سلاستها، دخولا وخروجا من وإلى الجمهورية الاسلامية الموريتانية، وذلك بالموازاة مع فتحه أمام الحركة التجارية.

وتندرج هذه الاجراءات تجسيدا للإرادة السياسية السامية لرئيسي جمهورية البلدين للرقي بعلاقات التعاون الثنائي والتنمية المشتركة وحسن الجوار.