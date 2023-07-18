تسهيل صادرات الجزائر غير النفطية إلى الصين وزيادة التبادل التجاري بين البلدين

يقوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بزيارة دولة إلى الصين خلال الفترة من 17 إلى 21 جويلية 2023. بدعوة كريمة من شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية،

وعقد الرئيسان تبون وشي جين بينغ مباحثات في أجواء سادتها روح الصداقة والتفاهم التام.

وأعرب الجانب الصيني عن تقديره للإنجازات الكبيرة التي حققتها الجزائر في مجال التنمية الوطنية. في إطار رؤية الجزائر الجديدة للرئيس عبد المجيد تبون. متمنيا أن يحقق الشعب الجزائري الهدف لبناء دولة مزدهرة وغنية وقوية في يوم مبكر.

وعلى ضوء تطور العلاقات بين البلدين والرغبة في تعزيزها مُستقبلا. قرر الرئيسان مواصلة تكثيف التشاور السياسي على جميع المستويات. وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والأمنية والدفاعية. وتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

ويسعى الجانبان من خلال ذلك إلى تعزيز أكبر للمصالح المُشتركة وتقوية الدعم المُتبادل لتجاوز الصعوبات الناجمة عن مُختلف الأزمات والتحديات المُتتالية التي يتعرض لها العالم.

وأكد الجانبان على أهمية توثيق التعاون السياسي والأمني، وعزمهما على تكثيف التواصل والتعاون. على مختلف المستويات الحكومية والتشريعية بهدف تحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

وأشاد الجانبان بتطور حجم علاقتهما الاقتصادية والتجارية. كما أكدا عزمهما على تعميق الشراكة الاقتصادية. وتعزيز التعاون العملي بينهما في كافة المجالات. والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل صادرات الجزائر غير النفطية إلى الصين. وزيادة حجم الاستثمارات النوعية الصينية بين البلدين. في ظل الامتيازات المتعددة التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد بالجزائر.