تسهيل قواعد تأشيرة شنغن لمواطني هذه الدولة

قالت سلطات Belize إن البلاد تواصل العمل على قواعد تسهيل تأشيرة شنغن لجميع مواطنيها.

وقالت الحكومة إنها تبذل كل ما في وسعها للتوصل إلى اتفاقية سفر بدون تأشيرة مع الاتحاد الأوروبي. وأكدت نفسها أنها تسعى للحصول على دعم الدول الأعضاء.

كما يوضح BBN ، قال وزير خارجية بليز ، إيمون كورتيناي. إنهم يريدون دفع دول شنغن لإدراج بليز في قائمة البلدان التي لا تحتاج إلى تأشيرة لدخول الكتلة.

وشدد الوزير كورتيناي كذلك على أن بليز لديها “قضية قوية للغاية”. ونفس الشيء أكد أن الاتحاد الأوروبي قد اعترف بها بالفعل.

“تم طرحه في جميع أنحاء منطقتنا ، نظرًا لأنه لم يتم العثور عليه في جميع أنحاء العالم. فقد تم القيام بذلك على الرغم من ذلك ، “جاء في بيان الوزير كورتيناي.

وتم إجراء دعوة بليز لإدراج البلد في قائمة دول المواطنين الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول منطقة شنغن. وفقًا لقواعد طلب التأشيرة المعقدة.

في الوقت الحالي ، يحتاج جميع مواطني بليز إلى السفر إلى المكسيك للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن. مما يجعل من الصعب عليهم إجراء ترتيبات السفر.

عند التقدم للحصول على تأشيرة شنغن ، يتعين على مواطني بليز تلبية متطلبات معينة.

يحتاجون إلى تقديم نموذج طلب تأشيرة مكتمل وموقع بالكامل ، وصورتان تم التقاطهما في الأشهر الثلاثة الماضية. وجواز سفر ساري المفعول. والذي يجب ألا يزيد عمره عن عشر سنوات. ويجب أن يكون صالحًا لمدة ثلاثة أشهر أخرى على الأقل بعد تاريخ مغادرة المسافرين لمنطقة شنغن.

بالإضافة إلى ذلك ، يحتاج مواطنو بليز الذين يتقدمون للحصول على تأشيرة شنغن أيضًا إلى تقديم حجز رحلة ذهابًا وإيابًا. أو خط سير الرحلة. والذي يجب أن يتضمن التواريخ بالإضافة إلى أرقام الرحلات التي تحدد الدخول والخروج من منطقة شنغن.

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